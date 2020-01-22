Стали известны детали перехода Кокорина в "Сочи"

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Стали известны детали перехода Кокорина в "Сочи"

Стали известны подробности трансфера форварда "Зенита" Александра Кокорина в "Сочи" на правах аренды.

Журналист Сергей Егоров в своем телеграмме рассказал, что о сделке между клубами не знали ни тренеры, ни менеджеры обеих команд. В согласовании трансфера участвовали лишь "главные люди клубов".

Более того, в последнюю очередь о сделке узнали главный тренер "Зенита" Сергей Семак и сам Кокорин.

Ранее сообщалось, что Семак выступает против аренды Кокорина.

А еще: Кокорин участвовал в утренней тренировке "Зенита"| http://soccernews.ru

 
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