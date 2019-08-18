Стали известны детали перехода Коутиньо в "Баварию"
Мюнхенская "Бавария" заплатит 8,5 миллионов евро за аренду бразильского полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, сообщает Bild.
По сведениям издания, через год немецкий клуб будет иметь право выкупа хавбека за сумму, которая ориентировочно составляет 120 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что "Бавария" арендовала бразильца на год за 20 миллионов евро, но эта информация не соответствует действительности.
В минувшем сезоне 27-летний Коутиньо провел за "Барселону" 54 матча во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал пять голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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