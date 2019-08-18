Стали известны детали перехода Коутиньо в "Баварию"

5 Теги бавария мюнхенбарселонафилиппе коутиньотрансферы

Стали известны детали перехода Коутиньо в "Баварию"

Мюнхенская "Бавария" заплатит 8,5 миллионов евро за аренду бразильского полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, сообщает Bild.

По сведениям издания, через год немецкий клуб будет иметь право выкупа хавбека за сумму, которая ориентировочно составляет 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Бавария" арендовала бразильца на год за 20 миллионов евро, но эта информация не соответствует действительности.

В минувшем сезоне 27-летний Коутиньо провел за "Барселону" 54 матча во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал пять голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: ПСЖ и "Бавария" нацелились на хавбека "Ювентуса". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

120 лимонов за полузащитника Баврия никогда не отдаст. ...Она Хамеса не захотела выкупать у Реала, всего за 42 млн.

Ответить
jugulator
Пьянь

Хамес средненький игрок, поэтому никто не захотел его покупать.

Ответить
Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Коутиньо конечно получше, но Бавирии выгодней брать его за такую сумму сейчас, чтоб не платить аренду. "Золотая цена" Коутиньо - 80 лимонов. ...Скорее всего, Барса будет на нём только терять, ведь бонусы платить Ливеру придётся по-любому. А с бонусы там не маленькие!

Ответить
Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

...Думаю, что Барса понимает, что Бавария его никогда не выкупит даже за 100 лимонов, просто у Бартомео нет другого выхода, как только терять.

Ответить
Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

*Бавария

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Эшли Коул завершил карьеру

Эшли Коул завершил карьеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 1 3
2 Фрайбург Фрайбург 1 3
3 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 1 3
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 1 3
5 Вольфсбург Вольфсбург 1 3
6 Герта Герта 1 1
7 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 1 1
8 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 1 1
9 Шальке Шальке 1 1
10 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 0 0
11 Хоффенхайм Хоффенхайм 0 0
12 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0 0
13 Унион Берлин Унион Берлин 0 0
14 Падерборн Падерборн 1 0
15 Кельн Кельн 1 0
16 Вердер Бремен Вердер Бремен 1 0
17 Майнц 05 Майнц 05 1 0
18 Аугсбург Аугсбург 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов