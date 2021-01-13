Стали известны детали перехода Луки Йовича в бывший клуб

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Стали известны детали перехода Луки Йовича в бывший клуб

Сербский нападающий мадридского "Реала" Лука Йович в ближайшее время перейдет во франкфуртский "Айнтрахт" на правах аренды, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, немецкий клуб арендует футболиста до лета 2021 года. "Реал" будет по-прежнему платить форварду часть зарплаты. Йович сам попросил руководство клуба об уходе, чтобы иметь регулярную игровую практику.

В нынешнем сезоне 23-летний Йович провел за "Реал" пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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