Стали известны детали перехода Луки Йовича в бывший клуб
Сербский нападающий мадридского "Реала" Лука Йович в ближайшее время перейдет во франкфуртский "Айнтрахт" на правах аренды, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
По данным источника, немецкий клуб арендует футболиста до лета 2021 года. "Реал" будет по-прежнему платить форварду часть зарплаты. Йович сам попросил руководство клуба об уходе, чтобы иметь регулярную игровую практику.
В нынешнем сезоне 23-летний Йович провел за "Реал" пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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