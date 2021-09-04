Стали известны детали перехода Люка Де Йонга в "Барселону"
Фото твиттер "Севильи"
СМИ узнали финансовые подробности сделки по переходу форварда Люка Де Йонга из "Севильи" в "Барселону".
По информации Sport.es, "сине-гранатовые" взяли в аренду голландца до конца сезона за 1 миллион евро, оставив за собой право последующего выкупа.
Что касается зарплаты 31-летнего футболиста, то её полностью будет оплачивать каталонский клуб.
Де Йонг выступал за "Севилью" с 2019 года, сыграл 94 матча, забил 19 голов и сделал 5 ассистов.
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