Стали известны детали перехода Люка Де Йонга в "Барселону"

Фото твиттер "Севильи"

СМИ узнали финансовые подробности сделки по переходу форварда Люка Де Йонга из "Севильи" в "Барселону".

По информации Sport.es, "сине-гранатовые" взяли в аренду голландца до конца сезона за 1 миллион евро, оставив за собой право последующего выкупа.

Что касается зарплаты 31-летнего футболиста, то её полностью будет оплачивать каталонский клуб.

Де Йонг выступал за "Севилью" с 2019 года, сыграл 94 матча, забил 19 голов и сделал 5 ассистов.

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