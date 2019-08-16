Стали известны детали перехода Н’Зонзи из "Ромы" в "Галатасарай"

Теги ромагалатасарайстивен нзонзитрансферы

Стали известны детали перехода Н’Зонзи из "Ромы" в "Галатасарай"

"Галатасарай" арендовал хавбека "Ромы" Стивена Нзонзи.

Сообщается, что арендное соглашение рассчитано до следующего лета, однако турецкий клуб сможет за полмиллиона евро продлить аренду еще на год.

Также "Галатасарай" имеет право выкупа 30-летнего француза за 16 миллионов евро в 2020 году или за 13 миллионов евро в 2021 году.

В прошлом сезоне на счету Нзонзи один забитый мяч и два ассиста в 39 играх.

Читайте также: "Рома" договорилась о трансфере турецкого защитника. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Рома" продлила контракт с Джеко

"Рома" продлила контракт с Джеко

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Денизлиспор Денизлиспор 1 3
2 Аланьяспор Аланьяспор 0 0
3 Анкарагюджю Анкарагюджю 0 0
4 Антальяспор Антальяспор 0 0
5 Бешикташ Бешикташ 0 0
6 Фенербахче Фенербахче 0 0
7 Газиантеп ББ Газиантеп ББ 0 0
8 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0 0
9 Гёзтепе АС Измир Гёзтепе АС Измир 0 0
10 Истанбул ББ Истанбул ББ 0 0
11 Касимпаса Касимпаса 0 0
12 Кайсериспор Кайсериспор 0 0
13 Коньяспор Коньяспор 0 0
14 Джайкур Ризеспор Джайкур Ризеспор 0 0
15 Сивасспор Сивасспор 0 0
16 Трабзонспор Трабзонспор 0 0
17 Малатия Беледийеспор Малатия Беледийеспор 0 0
18 Галатасарай Галатасарай 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов