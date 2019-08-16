Стали известны детали перехода Н’Зонзи из "Ромы" в "Галатасарай"

"Галатасарай" арендовал хавбека "Ромы" Стивена Нзонзи.

Сообщается, что арендное соглашение рассчитано до следующего лета, однако турецкий клуб сможет за полмиллиона евро продлить аренду еще на год.

Также "Галатасарай" имеет право выкупа 30-летнего француза за 16 миллионов евро в 2020 году или за 13 миллионов евро в 2021 году.

В прошлом сезоне на счету Нзонзи один забитый мяч и два ассиста в 39 играх.

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