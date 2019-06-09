Стали известны детали перехода Плиева в "Динамо"
СМИ разузнали детали перехода защитника "Ахмата" Заурбека Плиева в "Динамо".
Сообщается, что футболист заключил с клубом трехлетний контракт. Зарплата Плиева в "Динамо" составит 800 тысяч евро за сезон.
Кроме того, отмечается, что за трансфер Плиева "Динамо" заплатило 1,2 миллиона евро. Хотя ранее утверждалось, что он достался клубу свободным агентом.
В минувшем сезоне на счету Плиева одна голевая передача в 20 играх.
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