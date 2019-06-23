Стали известны детали перехода Понсе в "Спартак"

"Ньюэллз Олд Бойз" раскрыл детали трансфера нападающего Эсекиэля Понсе в "Спартак".

Так, трансфер 22-летнего аргентинца обошелся "Спартаку" в 3 миллиона евро, два из которых клуб должен заплатить "Роме" в ближайшие пять дней, а остаток - до июня 2020 года. Кроме того, за счет бонусов сумма может возрасти еще на три миллиона.

"Ньюэллз Олд Бойз" полагается 40 процентов от суммы трансфера. Также "Рома" получит 20 процентов от последующей перепродажи Понсе, если "Спартак" продаст его более, чем за 6 миллионов евро.

Читайте также: Понсе прокомментировал свой переход в "Спартак". | http://soccernews.ru