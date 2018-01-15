Стали известны детали перехода Турана в "Истанбул"

СМИ узнали детали перехода полузащитника Арды Турана из "Барселоны" в "Истанбул".

Как сообщает Sport.es, между клубами заключено арендное соглашение сроком на 2,5 года. Однако "сине-гранатовые" обладают правом продать 30-летнего футболиста в любое трансферное окно.

Впрочем, при таком сценарии "Истанбул" получит свою выгоду - "Барселона" будет должна выплатить турецкому клубу от 20 до 25 процентов суммы сделки.

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