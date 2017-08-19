Стали известны детали последнего предложения "Барселоны" по Коутиньо

The Times опубликовал детали предложения "Барселоны" по хавбеку "Ливерпуля" Коутиньо.

По сведениям издания, каталонский клуб предлагал за футболиста 130 миллионов евро, однако снова получил отказ. Сообщается, что каталонцы заплатили бы 89 миллионов сразу, а остальное было предложено в виде бонусов.

Эти бонусу выплачивались бы в течени пяти лет, в том случае если Коутиньо выиграет несколько трофеев в сезоне, несколько раз станет обладателем Лиги Чемпионов и завоюет "Золотой мяч".

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