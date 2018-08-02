Стали известны детали предложения, которое готовит "Интер" по Модричу

Теги интер миланреал мадридлука модрич

Стали известны детали предложения, которое готовит "Интер" по МодричуПрессе стали известны детали предложения, которое готовит миланский "Интер" по полузащитнику мадридского "Реала" Луке Модричу.

Так, по сведениям La Gazzetta Dello Sport, бюджет "нерадзурри" не рассчитан на столь дорогостоящую покупку, как трансфер 32-летнего хавбека "сливочных". Поэтому итальянский клуб рассчитывает взять игрока в аренду с правом последующего выкупа. Самому хорвату "черно-синие" готовы предложить не столь щедрый контракт, который есть у футболиста на "Сантьяго Бернабеу" сейчас, однако компенсировать этот важный нюанс они намерены длительностью соглашения - сразу на четыре года.

Напомним, на следующей неделе Модрич планирует обсудить свое будущее с Пересом. | soccernews.ru

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