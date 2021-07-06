Стали известны детали проведения матча за Суперкубок России

Фото телеграм-канал РПЛ

Власти Калининградской области согласовали проведение игры за Суперкубок России.

Матч состоится 17 июля при заполняемости в 70 процентов зрителей. Встречу в прямом эфире покажет Первый канал.

Таким образом, трофейный поединок на стадионе "Калининград" смогут посетить 24,6 тысячи зрителей.

Напомним, что за Суперкубок России будут бороться чемпион "Зенит" и обладатель Кубка "Локомотив".

Не пропустите: Кирилл Комбаров завершил карьеру и получил должность в клубе РПЛ. | http://soccernews.ru