Стали известны детали проведения матча за Суперкубок России

Теги локомотив москвазенит санкт-петербург

Стали известны детали проведения матча за Суперкубок России

Фото телеграм-канал РПЛ

Власти Калининградской области согласовали проведение игры за Суперкубок России.

Матч состоится 17 июля при заполняемости в 70 процентов зрителей. Встречу в прямом эфире покажет Первый канал.

Таким образом, трофейный поединок на стадионе "Калининград" смогут посетить 24,6 тысячи зрителей.

Напомним, что за Суперкубок России будут бороться чемпион "Зенит" и обладатель Кубка "Локомотив".

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