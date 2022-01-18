Стали известны детали раскола Азара с "Реалом"

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Стали известны детали раскола Азара с "Реалом"

Фото: инстаграм Азара\Автор неизвестен

В отношениях между бельгийским полузащитником Эденом Азаром и мадридским "Реалом" произошел раскол, сообщает французское издание L’Equipe.

По информации источника, это произошло в ноябре, когда врачи сборной Бельгии порекомендовали игроку новую операцию, которая на четыре месяца отстранит его от игры в футбол, чтобы восстановить свой лучший уровень к чемпионату мира. 

"Мадрид" был категорически против операции. 

Отмечается, что руководство клуба не хочет такого сценария - они хотят, чтобы у бельгийца были игровые минуты, чтобы была возможность его продать. 

Отказ "Мадрида" от операции окончательно разорвал отношения между клубом и Азаром.

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