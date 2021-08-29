Стали известны детали разговора между Кьеллини и Аллегри по время проигранного матча с "Эмполи"

Фото: инстаграм Джорджо Кьеллини/Автор неизвестен

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри пообщался с защитником Джорджо Кьеллини во время матча 2-го тура чемпионата Италии с "Эмполи" (0:1).

Как сообщает Calciomercato.com, тренер что-то сказал футболисту, но никто не смог распознать его слова, так как он прикрыл рот руками. В ответ на это Кьеллини сказал: "Это не команда".

Напомним, что данный момент стал для "Ювентуса" первым после ухода португальского нападающего Криштиану Роналду, который перешел в "Манчестер Юнайтед".

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