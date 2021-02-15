Стали известны детали трансфера Али Соу в "Ростов"

Появилась информация об условиях возможного перехода форварда софийского ЦСКА Али Соу в "Ростов".

По информации журналиста Сергея Егорова, донской клуб договорился об аренде футболиста до конца сезона за 500 тысяч евро. Летом "жёлто-синие" смогут выкупить гамбийца за 3 миллиона.

"Ростов" в ближайшее время объявит о трансфере, если нападающий не провалит медицинское обследование.

26-летний Соу выступает за софийский ЦСКА с 2018 года, сыграл 94 матча, забил 44 гола и сделал 10 ассистов. Его рыночная стоимость - 2 миллиона евро.

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