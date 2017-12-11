Стали известны детали трансфера Аррисабалаги в "Реал"

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Стали известны детали трансфера Аррисабалаги в "Реал"

Изданию Marca стали известны детали трансфера вратаря "Атлетика" Кепы Аррисабалаги в мадридский "Реал".

По информации газеты, королевский клуб в январе заплатит за 23-летнего стража ворот 25 миллионов евро. Сам футболист заключит со "сливочными" шестилетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона в год после уплаты налогов.

Напомним, что соглашение Аррисабалаги с "Атлетиком" истекает летом 2018 года.

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