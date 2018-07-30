Стали известны детали трансфера Диня в "Эвертон"

Французский защитник "Барселоны" Люка Динь переходит в "Эвертон", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, сумма трансфера футболиста составит 20 миллионов евро и она может вырасти еще на несколько миллионов за счет бонусов.

Француз уже получил разрешение провести с "Эвертоном" переговоры по личному контракту и пройти медицинское обследование.

В прошлом сезоне 25-летний Динь провел за "Барселону" 20 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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