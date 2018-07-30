Стали известны детали трансфера Диня в "Эвертон"

Теги эвертонбарселоналюка динь

Стали известны детали трансфера Диня в "Эвертон"

Французский защитник "Барселоны" Люка Динь переходит в "Эвертон", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, сумма трансфера футболиста составит 20 миллионов евро и она может вырасти еще на несколько миллионов за счет бонусов.

Француз уже получил разрешение провести с "Эвертоном" переговоры по личному контракту и пройти медицинское обследование.

В прошлом сезоне 25-летний Динь провел за "Барселону" 20 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Не пропустите: "Барселона" подтвердила уход Диня. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Последний шанс не опозориться: ПСЖ сыграет с "Атлетико" в рамках Международного кубка чемпионов

Последний шанс не опозориться: ПСЖ сыграет с "Атлетико" в рамках Международного кубка чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов