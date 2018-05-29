Стали известны детали трансфера Лангле в "Барселону"

Прессе стали известны детали трансфера защитника "Севильи" Клемана Лангле в каталонскую "Барселону".

Так, по сведениям Cadena Cope, за 22-летнего бека "красно-белых" "сине-гранатовые" заплатят 35 миллионов евро. С ним они подпишут контракт сроком на пять лет. Однако официально этот трансфер будет завершен уже после 1-го июля.

В завершившемся сезоне Лангле забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу в 54 матчах за "Севилью".

Напомним, "Барселона", ПСЖ и "Челси" претендуют на защитника "Наполи". | soccernews.ru