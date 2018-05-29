Стали известны детали трансфера Лангле в "Барселону"

Теги барселонаклеман ланглесевилья

Стали известны детали трансфера Лангле в "Барселону"Прессе стали известны детали трансфера защитника "Севильи" Клемана Лангле в каталонскую "Барселону".

Так, по сведениям Cadena Cope, за 22-летнего бека "красно-белых" "сине-гранатовые" заплатят 35 миллионов евро. С ним они подпишут контракт сроком на пять лет. Однако официально этот трансфер будет завершен уже после 1-го июля.

В завершившемся сезоне Лангле забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу в 54 матчах за "Севилью".

Напомним, "Барселона", ПСЖ и "Челси" претендуют на защитника "Наполи". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

ЧМ-2018. Представление сборной Колумбии

ЧМ-2018. Представление сборной Колумбии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов