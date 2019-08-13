Стали известны детали трансфера Шюррле в "Спартак"

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Стали известны детали трансфера Шюррле в "Спартак"

"Бизнес Online" сообщил, на каких условиях полузащитник дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле перешел в "Спартак".

По сведениям издания, российский клуб заплатил футболисту три миллиона евро в качестве подписного бонуса. Зарплата хавбека в станет "красно-белых" составляет 2,3 миллиона евро за сезон, а за счет бонусов она может вырасти до 3,5 миллиона. 

"Спартак" арендовал 28-летнего Шюррле на год с правом выкупа за восемь миллионов евро.

На немца также претендовал "Локомотив", но "железнодорожники" предлагали ему только два миллиона евро в год (2,5 млн с бонусами), а также один миллион в виде подъемных.

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