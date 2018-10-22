Стали известны детали травмы Кузяева

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Стали известны детали травмы КузяеваОтец полузащитника "Зенита" Далера Кузяева Адьям рассказал о том, как себя чувствует сын после матча 11-го тура РПЛ с "Динамо" (0:1).

Напомним, футболист покинул поле в первом тайме из-за травмы.

"У Далера небольшое сотрясение, врачи его в порядок привели. Пронесло. Не знаю, сколько займёт восстановление. В ближайшее время будет ясна вся картина. Мы дома волновались за него, но он позвонил и сказал, что сотрясение небольшое и вылетит вместе с командой в Петербург", - отметил он

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