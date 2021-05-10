Стали известны детали возможного назначения Флика в сборную Германии

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Стали известны детали возможного назначения Флика в сборную Германии

Фото твиттер "Баварии"

Наставник "Баварии" Ханс-Дитер Флик может заключить контракт с Немецким футбольным союзом до лета 2024 года.

По информации Abendzeitung München, 56-летнему специалисту предложат возглавлять сборную Германии на ЧМ-2022 и домашнем Евро-2024.

Ожидается, что звёздный тренер примет предложение работать с "Бундестим".

Напомним, что после Евро-2020 сборную Германии покинет Йоахим Лёв, который возглавляет "Бундестим" с 2006 года.

Флик, в свою очередь, уже согласовал свой уход из "Баварии" по окончании сезона. Его преемником станет Юлиан Нагальсманн.

Не пропустите: "Бавария" сыграет со сборной Германии. Доход от матча станет компенсацией за Флика. | http://soccernews.ru
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