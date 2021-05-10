Стали известны детали возможного назначения Флика в сборную Германии
Фото твиттер "Баварии"
Наставник "Баварии" Ханс-Дитер Флик может заключить контракт с Немецким футбольным союзом до лета 2024 года.
По информации Abendzeitung München, 56-летнему специалисту предложат возглавлять сборную Германии на ЧМ-2022 и домашнем Евро-2024.
Ожидается, что звёздный тренер примет предложение работать с "Бундестим".
Напомним, что после Евро-2020 сборную Германии покинет Йоахим Лёв, который возглавляет "Бундестим" с 2006 года.
Флик, в свою очередь, уже согласовал свой уход из "Баварии" по окончании сезона. Его преемником станет Юлиан Нагальсманн.
Не пропустите: "Бавария" сыграет со сборной Германии. Доход от матча станет компенсацией за Флика. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
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|2
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|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20