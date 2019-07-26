Стали известны детали возможного перехода сына Хенрика Ларссона в "Спартак"

Теги спартак москвайордан ларссонтрансферыноррчепинг

Стали известны детали возможного перехода сына Хенрика Ларссона в "Спартак"

"Спартак" в шаге от подписания форварда "Норрчепинга" Йордана Ларссона.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", трансфер 22-летнего шведа обойдется клубу в 4 миллиона евро. Ожидается, что с игроком будет подписано трехлетнее соглашение с зарплатой 1,1 миллиона евро в год.

Отметим, что Йордан является сыном известного шведского футболиста Хенрика Ларссона.

В прошлом сезоне на его счету 13 забитых мячей и две результативные передачи в 46 играх.

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