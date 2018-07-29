Стали известны детали возможного трансфера Хеведеса в "Локомотив"

СМИ узнали детали возможного трансфера защитника "Шальке" Бенедикта Хеведеса в "Локомотив".

"Хеведес перейдет в "Локомотив" за 4 миллиона евро, два миллиона клуб заплатит сразу и еще два - в течение двух лет. Зарплата игрока составит 2,5 миллиона евро в год, это меньше, чем просил Неманья Пейчинович.

Срок соглашения составит три года, в ближайшие два дня он должен пройти медобследование" - сообщил источник в "Локомотиве".

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