Стали известны детали возможного трансфера Осорио в "Зенит"

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Стали известны детали возможного трансфера Осорио в "Зенит"

"Зенит" возьмет в аренду защитника "Порту" Йордана Осорио.

Как сообщает Record, российский клуб будет обязан выкупить 25-летнего футболиста за 9 миллионов евро. Об аренде венесуэльца будет объявлено в ближайшие дни.

В прошлом сезоне Осорио на правах аренды выступал за "Виторию Гимараэш". На его счету два забитых мяча в 30 играх.

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"Зенит" объявил об аренде Осорио

"Зенит" объявил об аренде Осорио

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