Стали известны детали возможной реформы Лиги Чемпионов

В июне текущего года члены Ассоциации европейских клубов обсудят возможную реформу Лиги Чемпионов.

Сообщается, что формат турнира собираются изменить с 2024 года.

Согласно предлагаемому проекту, ЛЧ будет проводиться по типу чемпионатов. В соревновании будет единая турнирная таблица, также предусмотрены дивизионы, то есть команды будут повышаться и понижаться в классе.

Сколько клубов будет в дивизионах, пока неизвестно.

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