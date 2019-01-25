Стали известны детали возобновления сотрудничества Жардима с "Монако"

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Стали известны детали возобновления сотрудничества Жардима с "Монако"

Стали известны детали возобновления сотрудничества португальского тренера Леонарду Жардима с "Монако".

Как сообщает L’Equipe, стороны заключат контракт до 2021 года. О назначении 44-летнего специалиста официально будет объявлено уже сегодня, 25 января.

Напомним, что Жардим возглавлял "Монако" с июня 2014 по октябрь 2018 года. Под его руководством команда выигрывала чемпионат Франции в сезоне 2016/17 и доходила до полуфинала Лиги Чемпионов в той же кампании.

Преемником португальца стал Тьерри Анри, который победил всего 4 раза в 20 матчах. Накануне легендарного француза отстранили от исполнения обязанностей.

Не пропустите: Анри хорошо заработает на увольнении из "Монако". | http://soccernews.ru

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