Стали известны детали возвращения Гончаренко на пост главного тренера ЦСКА

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Стали известны детали возвращения Гончаренко на пост главного тренера ЦСКА

Стало известно, почему Виктор Гончаренко решил вернуться на пост главного тренера ЦСКА. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Напомним, специалист не пришел на пресс-конференцию после матча 23-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:4). Старший тренер "армейцев" Сергей Овчинников заявил, что после матча у Гончаренко поднялось давление. Позже появилась информация, что 43-летний специалист написал заявление об отставке и уехал в Беларусь. В итоге ЦСКА к матчу 24-го тура с "Динамо" (0:0) готовил Овчинников.

По данным источника, на возвращении тренера настаивал новый председатель совета директоров клуба Максим Орешкин, который был избран на эту должность после перехода 77,6% акций ЦСКА под контроль госкорпорации ВЭБ.РФ.

Отметим, что многие в клубе были недовольны подобным решением "сверху".

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