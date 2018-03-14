Стали известны детали встречи президента ПСЖ с Неймаром

Испанской прессе стали известны детали встречи президента французского ПСЖ Нассера Ганима Аль-Хелаифи с ведущим форвардом своей команды Неймаром.

Сообщается, что во время визита клубного босса парижан в Бразилию стороны откровенно поговорили о будущем футболиста. В частности, 26-летний нападающий подтвердил информацию, что он остался разочарован своим переездом на "Парк де Пренс". В первую очередь это связано с низким уровнем конкуренции в Лиге 1, конфликтами, которые возникли у него с партнерами по клубу и болельщиками, а также вылетом команды из Лиги Чемпионов.

Со своей стороны Аль-Хелаифи убедительно попросил бразильца не покидать ПСЖ ближайшим летом. Президент заверил Неймара, что тот сможет беспрепятственно покинуть Францию по окончанию следующего сезона, если команде снова не удастся выиграть Лигу Чемпионов. При этом глава клуба пообещал игроку, что в ближайшее межсезонье им будет снова выделена солидная сумма на усиление состава.

Напомним, руководство "Реала" определилось с суммой, которая будет выделена на трансфер Неймара.