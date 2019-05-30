Стали известны доходы Канделаки в 2018 году
Популярный журнал Forbes опубликовал данные о доходах генерального продюсера "Матч ТВ" Тины Канделаки.
Так, в 2018 году заработок Канделаки составил 132,7 миллиона рублей. Отметим, что ее супруг Василий Бровка заработал в прошлом году 28,7 миллиона рублей.
В 2017 году Канделаки имела доходы в 62 миллиона рублей. Напомним, что она является генеральным продюсером "Матч ТВ" с 2015 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
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|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20