Стали известны доходы Канделаки в 2018 году

Популярный журнал Forbes опубликовал данные о доходах генерального продюсера "Матч ТВ" Тины Канделаки.

Так, в 2018 году заработок Канделаки составил 132,7 миллиона рублей. Отметим, что ее супруг Василий Бровка заработал в прошлом году 28,7 миллиона рублей.

В 2017 году Канделаки имела доходы в 62 миллиона рублей. Напомним, что она является генеральным продюсером "Матч ТВ" с 2015 года.

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