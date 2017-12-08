Стали известны доходы российских клубов от еврокубков

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Стали известны доходы российских клубов от еврокубков

После завершения группового этапа еврокубковых турниров были подсчитаны доходы клубов.

Так, среди российских команд лидером стал московский ЦСКА, который суммарно получит 17,7 миллионов евро. Далее расположились "Спартак" (16,2 млн), "Зенит" (5,62 млн), "Локомотив" (5,02 млн) и "Краснодар" (0,48 млн).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 19 42
2 Зенит Санкт-Петербург 19 36
3 ЦСКА Москва 19 35
4 Спартак Москва 19 34
5 Краснодар 19 33
6 Уфа 19 27
7 Урал 20 25
8 Арсенал Тула 20 25
9 Ахмат 19 25
10 Динамо Москва 20 22
11 Ростов 19 22
12 Амкар 19 21
13 Рубин 19 20
14 Тосно 19 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 19 12
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