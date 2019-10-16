Стали известны две причины, из-за которых "Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Неймара

"Манчестер Юнайтед" рассматривал вариант с покупкой форварда ПСЖ Неймара минувшим летом.

Как сообщает Daily Mail, "красные дьяволы" отказались от этого трансфера по двум причинам. Во-первых, из-за распутного образа жизни бразильца, а во-вторых, из-за жадности его отца.

Напомним, что минувшим летом Неймар хотел покинуть ПСЖ и вернуться в "Барселону", однако клубу не удалось договориться о его трансфере.

В этом сезоне Неймар провел пять игр, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

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