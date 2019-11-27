Стали известны фавориты в борьбе за Обамеянга

Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщает Daily Star, основная борьба за 30-летнего габонца развернется между "Барселоной" и "Реалом". Сам футболист не против попробовать силы в новом чемпионате.

Отмечается, что каталонцы видят в Обамеянге замену Луису Суаресу.

В этом сезоне на счету Обамеянга 9 голов и один ассист в 15 матчах.

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