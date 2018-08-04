Стали известны финансовые детали перехода Йерри Мины в "Манчестер Юнайтед"

Теги барселонаманчестер юнайтедйерри мина

Стали известны финансовые детали перехода Йерри Мины в "Манчестер Юнайтед"Прессе стали известны финансовые детали перехода защитника каталонской "Барселоны" Йерри Мины в "Манчестер Юнайтед".

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, на "Олд Траффорд" 23-летний бек будет выступать на протяжении пяти сезонов, за каждый из которых он заработает 8,5 миллиона евро. В настоящее время клубы согласовывают сумму компенсации за колумбийца - "красные дьяволы" предлагают 39 миллионов евро, а "сине-гранатовые" просят на 6 миллионов евро больше.

Напомним,  "Манчестер Юнайтед" готовит многомиллионный обмен с "Баварией". | soccernews.ru

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