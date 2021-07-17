Стали известны финансовые детали трансфера Уайта в "Арсенал"

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Стали известны финансовые детали трансфера Уайта в "Арсенал" Фото: инстаграм Уайта

Защитник "Брайтона" Бен Уайт в шаге от перехода в "Арсенал".

По сведениям Sky Sports, трансфер 23-летнего игрока обойдется "канонирам" в 55 миллионов евро. Платежи будут структурированы, бонусов  не предусмотрено.

Медобследование запланировано на 26 июля, когда футболист вернется из отпуска.

В прошлом сезоне Уайт принял участие в 39 играх во всех турнирах.

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