Стали известны финансовые детали возможного перехода Мбаппе в "Реал"

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Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе уже договорился с мадридским "Реалом" об условиях личного контракта.

По информации ABC, соглашение между сторонами будет рассчитано на шесть лет, а зарплата составит 25 миллионов евро в год.

Если звёздный француз присоединится к королевскому клубу следующим летом на правах свободного агента, то ему также выплатят 40-миллионный подписной бонус.

Напомним, что "Реал" готов купить Мбаппе уже в текущем месяце, однако руководство ПСЖ наотрез отказывается отпускать одного из своих лидеров.

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