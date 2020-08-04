Стали известны финансовые подробности сделки ЦСКА с новым генеральным спонсором

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Стали известны финансовые подробности сделки ЦСКА с новым генеральным спонсором

СМИ узнали, сколько заработает московский ЦСКА благодаря сотрудничеству с многопрофильной ИТ-группой "ИКС Холдинг".

В понедельник столичный клуб объявил, что компания стала генеральным спонсором армейцев.

По информации "Коммерсанта", ЦСКА получит по двухлетнему контракту с новым партнёром более 1 миллиарда рублей.

Стоит отметить, что весной владельцем "ИКС Холдинг" стала группа USM, принадлежащая олигарху Алишеру Усманову

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