Стали известны финансовые потери "Реала" во время пандемии
Мадридский "Реал" на своём официальном сайте опубликовал финансовый отчёт за прошлый сезон.
"Сливочные" смогли закрыть финансовый год с прибылью в 874 тысячи евро после уплаты налогов.
Королевскому клубу удалось избежать убытков благодаря сокращению зарплат (на 58 млн евро) и операционных расходов (на 62 млн), а также выручке от продаж футболистов (175 млн).
Чистый долг "Реала" снизился с 240 до 46 миллионов евро. Чистый капитал - 524 миллиона, собственные денежные средства - 122 миллиона.
Также "бланкос" отчитались о финансовых потерях во время пандемии - с марта 2020 года бюджет не досчитался 300 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14