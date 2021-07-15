Стали известны финансовые потери "Реала" во время пандемии

Теги реал мадрид

Стали известны финансовые потери "Реала" во время пандемии

Мадридский "Реал" на своём официальном сайте опубликовал финансовый отчёт за прошлый сезон.

"Сливочные" смогли закрыть финансовый год с прибылью в 874 тысячи евро после уплаты налогов.

Королевскому клубу удалось избежать убытков благодаря сокращению зарплат (на 58 млн евро) и операционных расходов (на 62 млн), а также выручке от продаж футболистов (175 млн). 

Чистый долг "Реала" снизился с 240 до 46 миллионов евро. Чистый капитал - 524 миллиона, собственные денежные средства - 122 миллиона.

Также "бланкос" отчитались о финансовых потерях во время пандемии - с марта 2020 года бюджет не досчитался 300 миллионов евро.

Не пропустите: Флорентино Перес подаст в суд на издание El Confidencial. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Бердыева хотят пригласить в сборную России

Бердыева хотят пригласить в сборную России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов