Стали известны финансовые потери "Реала" во время пандемии

Мадридский "Реал" на своём официальном сайте опубликовал финансовый отчёт за прошлый сезон.

"Сливочные" смогли закрыть финансовый год с прибылью в 874 тысячи евро после уплаты налогов.

Королевскому клубу удалось избежать убытков благодаря сокращению зарплат (на 58 млн евро) и операционных расходов (на 62 млн), а также выручке от продаж футболистов (175 млн).

Чистый долг "Реала" снизился с 240 до 46 миллионов евро. Чистый капитал - 524 миллиона, собственные денежные средства - 122 миллиона.

Также "бланкос" отчитались о финансовых потерях во время пандемии - с марта 2020 года бюджет не досчитался 300 миллионов евро.

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