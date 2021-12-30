Стали известны финансовые требования Дембеле по новому контракту с "Барселоной"

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Стали известны финансовые требования Дембеле по новому контракту с "Барселоной"

Фото инстаграм Усмана Дембеле

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле озвучил клубу условия, при выполнении которых он готов остаться на "Камп Ноу".

По информации журналиста Жерара Морено, француз запросил годовую зарплату в размере 40 миллионов евро до уплаты налогов, а также 20-миллионный подписной бонус.

24-летний футболист не собирается идти на уступки, поскольку не верит в финансовые проблемы "сине-гранатовых" после дорогостоящего трансфера Феррана Торреса.

"Барса" купила Дембеле в 2017 году за 135 миллионов евро. Форвард забил 30 голов и сделал 22 ассиста в 125 матчах.

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