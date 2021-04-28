Стали известны финансовые запросы Спаллетти в случае работы с "Наполи"

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Итальянский специалист Лучано Спаллетти может возглавить "Наполи", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство клуба уже провело переговоры с 62-летним тренером. Сообщается, что бывший наставник "Зенита" хочет получать на новом месте работы 4 миллиона евро в год.

Последним пунктом в резюме Спаллетти является миланский "Интер", откуда его уволили два года назад.

"Наполи" под руководством нынешнего главного тренера Дженнаро Гаттузо занимает третье место в чемпионата Италии, набрав 66 очков после 33 туров.