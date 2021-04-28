Стали известны финансовые запросы Спаллетти в случае работы с "Наполи"

Теги лучано спаллеттинаполи

Стали известны финансовые запросы Спаллетти в случае работы с "Наполи"Фото: Твиттер @ftransfers
Итальянский специалист Лучано Спаллетти может возглавить "Наполи", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство клуба уже провело переговоры с 62-летним тренером. Сообщается, что бывший наставник "Зенита" хочет получать на новом месте работы 4 миллиона евро в год.

Последним пунктом в резюме Спаллетти является миланский "Интер", откуда его уволили два года назад.

"Наполи" под руководством нынешнего главного тренера Дженнаро Гаттузо занимает третье место в чемпионата Италии, набрав 66 очков после 33 туров.

Читать также: "Фиорентина" тоже нацелилась на Де Дзерби | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дерби "денежных мешков": чего ожидать от матча полуфинала Лиги Чемпионов между ПСЖ и "Манчестер Сити"?

Дерби "денежных мешков": чего ожидать от матча полуфинала Лиги Чемпионов между ПСЖ и "Манчестер Сити"?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов