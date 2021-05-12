Стали известны главные арбитры на финалы ЛЧ и ЛЕ

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УЕФА объявил главных арбитров на матчи финалов ЛЧ и ЛЕ.

Финал Лиги Чемпионов, в котором сыграют "Манчестер Сити" и "Челси" рассудит испанский арбитр Матеу Лаос.

Финал Лиги Европы, в котором сыграют "Вильярреал" и "Манчестер Юнайтед" рассудит французский судья Клеман Тюрпен.

Финал Лиги Чемпионов пройдет 29-го мая, ЛЕ - 26-го.

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