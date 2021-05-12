Стали известны главные арбитры на финалы ЛЧ и ЛЕ
Фото: fondoruso/Автор неизвестен
УЕФА объявил главных арбитров на матчи финалов ЛЧ и ЛЕ.
Финал Лиги Чемпионов, в котором сыграют "Манчестер Сити" и "Челси" рассудит испанский арбитр Матеу Лаос.
Финал Лиги Европы, в котором сыграют "Вильярреал" и "Манчестер Юнайтед" рассудит французский судья Клеман Тюрпен.
Финал Лиги Чемпионов пройдет 29-го мая, ЛЕ - 26-го.
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|8
|4
|Бавария Мюнхен
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|1
|Барселона
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|2
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|3
|Клуб Брюгге
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