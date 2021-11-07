Стали известны главные кандидаты на пост тренера "Норвича"

Фото: инстаграм Лэмпарда/Автор неизвестен

"Норвич" ищет нового главного тренера после ухода с этого поста Даниэля Фарке.

Как сообщает The Sunday Times, фаворитом на эту должность является Фрэнк Лэмпард, ранее работавший в "Челси".

По информации источника, в список кандидатов также попал бывший тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр, экс-наставник "Ньюкасла" Стив Брюс и бывший ассистент тренера "Астон Виллы" Джон Терри.

После 11 туров АПЛ "Норвич" располагается на 20-м месте.

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