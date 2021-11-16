Стали известны главные претенденты на Рюдигера

Теги челсиантонио рюдигерреал мадридпсжбавария мюнхен

Стали известны главные претенденты на РюдигераФото: инстаграм Рюдигера/Автор неизвестен

Немецкий защитник "Челси" Антонио Рюдигер может сменить клубную прописку в ближайшее время.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, мадридский "Реал", "Пари Сен-Жермен" и "Бавария" - главные претенденты на футболиста сборной Германии. 

По информации источника, он всё еще ожидает решения ситуации по своему контракту.

Напомним, что соглашение Рюдигера с "Челси" рассчитано до конца текущего сезона.

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