Стали известны главные претенденты на Рюдигера

Фото: инстаграм Рюдигера/Автор неизвестен

Немецкий защитник "Челси" Антонио Рюдигер может сменить клубную прописку в ближайшее время.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, мадридский "Реал", "Пари Сен-Жермен" и "Бавария" - главные претенденты на футболиста сборной Германии.

По информации источника, он всё еще ожидает решения ситуации по своему контракту.

Напомним, что соглашение Рюдигера с "Челси" рассчитано до конца текущего сезона.

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