Стали известны города, которые поборются за проведение Суперкубка УЕФА-2020

Девять городов претендуют на проведение Суперкубка УЕФА-2020.

В это число попали Тирана (Албания), Минск (Беларусь), Хельсинки (Финляндия), Ницца (Франция), Хайфа (Израиль), Алма-Ата (Казахстан), Кишинев (Молдавия), Белфаст (Северная Ирландия) и Порту (Португалия).

Победитель будет определен в мае этого года.

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