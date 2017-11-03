Стали известны города-претенденты на проведение финалов ЛЧ и ЛЕ в 2020 году

УЕФА на своём официальном сайте опубликовала список городов-претендентов на проведение финалов Лиги Чемпионов и Лиги Европы в 2020 году.

Так, главный матч ЛЧ хотят провести у себя португальский Лиссабон и турецкий Стамбул на стадионах "Эштадиу-ду-Бенфика" и "Ататюрк" соответственно.

Заинтересованность в проведении решающего поединка ЛЕ проявили польский Гданьск ("Арена Гданьск") и португальский Порту ("Драгау").

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