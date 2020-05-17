Стали известны имена игроков "Локомотива", которые покинут клуб по окончании сезона

Московский "Локомотива" по окончании сезона расстанется с целой группой футболистов, сообщает Metaratings.

По сведениям источника, "железнодорожники" расстанутся с вратарем Антоном Коченковым, защитниками Мацеем Рыбусем и Борисом Ротенбергом, полузащитником Александром Коломейцевым, а также нападающими Эдером и Джефферсоном Фарфаном. Контракты данных игроков истекают в конце сезона и клуб не будет их продлевать.

Кроме того, "Локомотив" не собирается выкупать трансфер полузащитника Жоау Мариу, который арендован у "Интера".

При этом московский клуб готов рассмотреть предложения по трансферам защитников Соломона Кверквелии, Брайана Идову и Бенедикта Хеведеса, а также нападающего Федора Смолова, который выступает за "Сельту" на правах аренды.

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