Стали известны имена игроков "Уфы", которые заразились коронавирусом
Сразу пять футболистов "Уфы" заразились коронавирусом, сообщает Telegram-канал "Мутко против".
По сведениям источника, заразились защитники Йонуц Неделчару, Андрей Никитин и Боян Йокич, полузащитник Дмитрий Сысуев и нападающий Вячеслав Кротов. Также есть вероятность заражения у вратаря Алексея Чернова, который не попал в заявку команды на матч 28-го тура чемпионата России с "Локомотивом".
При этом руководство башкирского клуба отрицает информацию о том, что в клубе есть заразившиеся футболисты.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22