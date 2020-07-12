Стали известны имена игроков "Уфы", которые заразились коронавирусом

Сразу пять футболистов "Уфы" заразились коронавирусом, сообщает Telegram-канал "Мутко против".

По сведениям источника, заразились защитники Йонуц Неделчару, Андрей Никитин и Боян Йокич, полузащитник Дмитрий Сысуев и нападающий Вячеслав Кротов. Также есть вероятность заражения у вратаря Алексея Чернова, который не попал в заявку команды на матч 28-го тура чемпионата России с "Локомотивом".

При этом руководство башкирского клуба отрицает информацию о том, что в клубе есть заразившиеся футболисты.

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