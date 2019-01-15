Стали известны имена лучших футболистов зоны КОНКАКАФ в 2018 году
Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) назвала имена лучших футболистов стран региона в 2018 году.
Среди мужчин лучшим стал нападающий ПСВ и сборной Мексики Ирвинг Лосано, который играл в составе национальной команды на ЧМ-2018, где Мексика дошла до стадии 1/8 финала.
У женщин лучшей названа нападающая команды "Орландо Прайд" и сборной США Алекс Морган.
КОНКАКАФ основана 18 декабря 1961 года в результате слияния НАФК и КККФ и является одной из шести континентальных конфедераций.
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|Команда
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|О
|1
|Мексика
|2
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|США
|2
|4
|3
|Канада
|2
|0