Стали известны имена лучших футболистов зоны КОНКАКАФ в 2018 году

Теги псвирвинг лосанокубок наций конкакаф

Стали известны имена лучших футболистов зоны КОНКАКАФ в 2018 году

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) назвала имена лучших футболистов стран региона в 2018 году.

Среди мужчин лучшим стал нападающий ПСВ и сборной Мексики Ирвинг Лосано, который играл в составе национальной команды на ЧМ-2018, где Мексика дошла до стадии 1/8 финала.

У женщин лучшей названа нападающая команды "Орландо Прайд" и сборной США Алекс Морган.

КОНКАКАФ основана 18 декабря 1961 года в результате слияния НАФК и КККФ и является одной из шести континентальных конфедераций.

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