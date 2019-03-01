Стали известны имена претендентов на звание лучшего футболиста АПЛ в феврале

Теги серхио агуэровирджил ван дейксадио манеполь погба

Стали известны имена претендентов на звание лучшего футболиста АПЛ в феврале

АПЛ назвала игроков, которые поборются за звание лучшего футболиста февраля.

В список претендентов попали Вирджил ван Дейк, Садио Мане (оба - "Ливерпуль"), Поль Погба, Люк Шоу (оба - "Манчестер Юнайтед"), Уилфрид Заа ("Кристал Пэлас"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Эшли Барнс ("Бернли") и Шон Лонгстафф ("Ньюкасл").

Отметим, что голосование, которое проводится на официальном сайте АПЛ, продлится до 4 марта.

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