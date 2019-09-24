Стали известны имена претендентов на звание лучшего молодого футболиста года

40 молодых футболистов поборются за награду Golden Boy в 2019 году.

Напомним, что награду получит лучший игрок Европы до 21 года. Выбирать победителя путем голосования будут спортивные журналисты.

Список претендентов: Бенуа Бадьашиль ("Монако"), Самуэль Чуквезе ("Вильярреал"), Микаэль Кюизанс, Альфонсо Дэвис (оба - "Бавария"), Айотомива Шериф Деле-Баширу ("Уотфорд"), Матейс де Лигт ("Ювентус"), Крепин Диатта ("Брюгге"), Джанлуиджи Доннарумма, Рафаэль Леао (оба - "Милан"), Денис Дрэгуш ("Стандард"), Элиф Элмас ("Наполи"), Флорентину Луиш ("Бенфика"), Маттео Гюэдузи, Рейсс Нельсон (оба - "Арсенал"), Эрлинг Холанн ("Ред Булл Зальцбург"), Кай Хавертц ("Байер"), Александр Исак ("Реал Сосьедад"), Жоау Фелиш ("Атлетико"), Деян Йовелич ("Айнтрахт"), Бубакар Камара ("Марсель"), Мойсе Кин ("Эвертон"), Джастин Клюйверт, Николо Дзаньоло (оба - "Рома"), Ибраима Конате ("РБ Лейпциг"), Альбан Лафон ("Нант"), Диего Лаинес Лейва ("Бетис"), Ли Кан Ин ("Валенсия"), Андрей Лунин ("Реал"), Дониелл Мален (ПСВ), Неуэн Перес ("Атлетико"), Мэйсон Маунт ("Челси"), Абдюлкадир Омюр ("Трабзонспор"), Страхинья Павлович ("Партизан"), Родриго Гоэс, Винисиус Жуниор (оба - "Реал"), Джейдон Санчо ("Боруссия"), Луис Синистерра ("Фейеноорд"), Жан-Клер Тодибо ("Барселона"), Ферран Торрес ("Валенсия"), Фил Фоден ("Манчестер Сити").

В 2018 году награду Golden Boy выиграл защитник "Аякса" Маттейс де Лигт, ныне играющий в "Ювентусе".

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