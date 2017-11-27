Стали известны имена претендентов на звание лучшего молодого игрока РФПЛ

Сегодня стали известны имена претендентов на звание лучшего молодого игрока российской Премьер-Лиги, информирует чемпионат.com.

Так, в число номинантов вошли: полузащитники - Дмитрий Баринов ("Локомотив", 21 год), Аяз Гулиев ("Анжи", 21 год), Александр Зуев ("Крылья Советов"/"Ростов", 21 год), Иван Обляков ("Уфа", 19 лет); нападающие - Рифат Жемалетдинов ("Рубин", 21 год), Федор Чалов (ЦСКА, 19 лет).

Напомним, сегодня в центральном матче 18-го тура РФПЛ сыграют "Спартак" и "Зенит". | soccernews.ru