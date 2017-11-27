Стали известны имена претендентов на звание лучшего молодого игрока РФПЛ

Теги дмитрий бариновфёдор чаловрифат жемалетдиновалександр зуев

Стали известны имена претендентов на звание лучшего молодого игрока РФПЛСегодня стали известны имена претендентов на звание лучшего молодого игрока российской Премьер-Лиги, информирует чемпионат.com.

Так, в число номинантов вошли: полузащитники - Дмитрий Баринов ("Локомотив", 21 год), Аяз Гулиев ("Анжи", 21 год), Александр Зуев ("Крылья Советов"/"Ростов", 21 год), Иван Обляков ("Уфа", 19 лет); нападающие - Рифат Жемалетдинов ("Рубин", 21 год), Федор Чалов (ЦСКА, 19 лет).

Напомним, сегодня в центральном матче 18-го тура РФПЛ сыграют "Спартак" и "Зенит". | soccernews.ru

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3 ЦСКА Москва 18 32
4 Спартак Москва 18 31
5 Краснодар 18 30
6 Ахмат 18 25
7 Уфа 18 24
8 Урал 18 24
9 Арсенал Тула 18 24
10 Ростов 18 22
11 Амкар 18 21
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16 СКА Хабаровск 18 12
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