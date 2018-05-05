Стали известны имена претендентов на звание лучшего тренера сезона в АПЛ

Теги хосеп гвардиолаюрген клоппкрис хьютонрафаэль бенитесрой ходжсоншон дайч

Стали известны имена претендентов на звание лучшего тренера сезона в АПЛ

АПЛ определила претендентов на звание лучшего тренера нынешнего сезона.

За приз поборются Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Крис Хьютон ("Брайтон"), Рафаэль Бенитес ("Ньюкасл"), Рой Ходжсон ("Кристал Пэлас") и Шон Дайч ("Бернли").

Победителя выберут 10 мая путем голосования среди болельщиков.

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Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 36 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 36 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 36 44
10 Ньюкасл Юнайтед 36 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 36 40
15 Вест Хэм Юнайтед 36 38
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Саутгемптон 36 33
18 Суонси Сити 36 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
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